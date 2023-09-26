Из-за обстрелов рф Николаевщины ограничено движение поездов: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Вследствие российского обстрела не будет курсировать поезд 218 до Херсона. Пассажиры будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.
Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.
Работы по восстановлению движения продолжаются, отметили в Укрзализныце.
Дополнение
Россияне в понедельник вечером нанесли ракетный удар по Николаевской области, попали в инфраструктурный объект в окрестностях областного центра. Ночью в области силы ПВО сбили шесть «шахедов», обломки сбитого дрона попали на территорию агропредприятия, возник пожар.