Ракетний удар по Миколаєву: росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Росіяни у понеділок ввечері завдали ракетного удару по Миколаївській області, влучили в інфраструктурний об’єкт на околицях обласного центру. Уночі в області сили ППО збили шість «шахедів», уламки збитого дрону потрапили на територію агропідприємства, виникла пожежа. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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«Вчора, 25 вересня, близько 21:00 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Також минулої доби окупанти з артилерії обстріляли відкриту територію за межами населених пунктів, ввечері гатили по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Крім того, як повідомляється, у ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу «Shahed-136/131».
У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі пожежу ліквідовано. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється, зазначив Кім.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у Миколаєві 25 вересня зафіксували приліт через ворожий обстріл.