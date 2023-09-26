Ракетный удар по Николаеву: россияне попали в инфраструктурный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Россияне в понедельник вечером нанесли ракетный удар по Николаевской области, попали в инфраструктурный объект на окраинах областного центра. Ночью в области силы ПВО сбили шесть «шахедов», обломки сбитого дрона попали на территорию агропредприятия, возник пожар. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Вчера, 25 сентября, около 21:00 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация уточняется», - говорится в сообщении в Telegram.
Также за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии обстреляли открытую территорию за пределами населенных пунктов, вечером били по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Кроме того, как сообщается, в ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито шесть ударных дронов типа «Shahed-136/131».
В Березнеговатской громаде в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Сейчас пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших. Подробная информация уточняется, отметил Ким.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Николаеве 25 сентября зафиксировали прилет из-за вражеского обстрела.