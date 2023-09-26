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Ракетный удар по Николаеву: россияне попали в инфраструктурный объект

Ракетный удар по Николаеву: россияне попали в инфраструктурный объект

Киев • УНН

 • 225271 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Россияне в понедельник вечером нанесли ракетный удар по Николаевской области, попали в инфраструктурный объект на окраинах областного центра. Ночью в области силы ПВО сбили шесть «шахедов», обломки сбитого дрона попали на территорию агропредприятия, возник пожар. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

«Вчера, 25 сентября, около 21:00 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация уточняется», - говорится в сообщении в Telegram.

Также за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии обстреляли открытую территорию за пределами населенных пунктов, вечером били по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Кроме того, как сообщается, в ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито шесть ударных дронов типа «Shahed-136/131».

В Березнеговатской громаде в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Сейчас пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших. Подробная информация уточняется, отметил Ким.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Николаеве 25 сентября зафиксировали прилет из-за вражеского обстрела.

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