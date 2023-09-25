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Міський голова підтвердив "приліт" по Миколаєву

Міський голова підтвердив "приліт" по Миколаєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Миколаєві приліт через ворожий обстріл. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграм каналі, передає УНН.

Цитата

“Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет”, — попросив місцевих Олександр Сєнкевич.

Деталі

Повітряна тривога пролунала у Миколаєві об 21:01. А про приліт міська влада сповістила вже о 21:02.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, за даними місцевих ЗМІ, у Миколаєві пролунав вибух, а вже потім була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією росіяни вгатили по Миколаєву ракетами Х-31/Х-59 з Су-34/Су-35. Офіційно дана інформація ще не підтверджена.

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