Міський голова підтвердив "приліт" по Миколаєву
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Миколаєві приліт через ворожий обстріл. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграм каналі, передає УНН.
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“Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет”, — попросив місцевих Олександр Сєнкевич.
Деталі
Повітряна тривога пролунала у Миколаєві об 21:01. А про приліт міська влада сповістила вже о 21:02.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, за даними місцевих ЗМІ, у Миколаєві пролунав вибух, а вже потім була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією росіяни вгатили по Миколаєву ракетами Х-31/Х-59 з Су-34/Су-35. Офіційно дана інформація ще не підтверджена.