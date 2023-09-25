Городской голова подтвердил "прилет" по Николаеву
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Николаеве прилет из-за вражеского обстрела. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем телеграмм канале, передает УНН.
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“Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет”, — попросил местных Александр Сенкевич.
Детали
Воздушная тревога прозвучала в Николаеве в 21:01. А о прилете городские власти сообщили уже в 21:02.
Напомним
Как ранее писал УНН, по данным местных СМИ, в Николаеве прогремел взрыв, а уже потом была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации россияне ударили по Николаеву ракетами Х-31/Х-59 с Су-34/Су-35. Официально данная информация еще не подтверждена.