Железнодорожное движение между Херсоном и Николаевом восстановили после обстрела рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Движение поездов между Николаевом и Херсоном, которое было ограничено из-за ночной атаки российских войск, полностью восстановили, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
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«Движение поездов между Николаевом и Херсоном полностью восстановлено», - говорится в сообщении в Telegram.
Дополнение
Руководитель по пассажирским коммуникациям Александр Шевченко в эфире телемарафона отметил, что движение останавливали из-за повреждения путей после ничего обстрела.
Во время ремонта путей людей из Херсона в Николаев и из Николаева в Херсон довозили автобусами.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.