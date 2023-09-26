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Железнодорожное движение между Херсоном и Николаевом восстановили после обстрела рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Движение поездов между Николаевом и Херсоном, которое было ограничено из-за ночной атаки российских войск, полностью восстановили, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Цитата

«Движение поездов между Николаевом и Херсоном полностью восстановлено», - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Руководитель по пассажирским коммуникациям Александр Шевченко в эфире телемарафона отметил, что движение останавливали из-за повреждения путей после ничего обстрела.

Во время ремонта путей людей из Херсона в Николаев и из Николаева в Херсон довозили автобусами.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

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