Ворог атакував житлові квартали у Херсоні: троє людей поранені

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"Близько 15:10 під вогнем російських військ опинилися житлові квартали міста. Поранення отримали троє людей", - повідомили в ОВА.

Деталі

За даними ОВА, до лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 52-річну жінку, яка на момент обстрілу знаходилася біля власного будинку.

Двом чоловікам, 40 та 79 років, медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу 93 рази обстріляли Херсонську область, вранці атакували Херсон, за добу шестеро людей загинули.