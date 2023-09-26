росіяни вранці атакували Херсон, за добу по області майже сотня ударів і шість жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу 93 рази обстріляли Херсонську область, вранці атакували Херсон, за добу шестеро людей загинули, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 491 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, ВКК, авіації та БПЛА, одних з них - ракетний", - повідомив Прокудін у Telegram.
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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсонському районі; територію та будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку в Херсоні.
"Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення", - вказав голова ОВА.
"Сьогодні о 05:00 ранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Близько 07:00 ранку армія рф обстріляла Киселівку та Херсон. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - написав Прокудін.
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Внаслідок обстрілів Херсонщини у ніч на 26 вересня відомо про щонайменше 5 постраждалих.