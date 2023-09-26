Окупанти атакували Херсонщину: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Росіяни обстріляли Херсонську область у ніч з понеділка на вівторок, унаслідок чого є постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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У понеділок близько 21-ї під удар потрапила Киселівка. Уналідок ударів травмовані четверо людей: двоє чоловіків 28 і 64 років, 67-річна жінка отримали легкі ушкодження. Їм була надана допомога на місці.
Ще одна постраждала віком 68 років доставлена до лікарні в стані середньої важкості.
На світанку окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо відомо,що постраждала людина.
Також з авіації ворог вдарив по Ольгівці. Масштаби руйнувань встановлюються.
Нагадаємо
Окупанти знову атакували Дніпровський район Херсона. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка.