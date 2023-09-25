Окупанти ще раз вдарили по Херсону: загинули двоє чоловіків та жінка

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"російська армія знову атакувала Дніпровський район Херсона.

За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка", - повідомив голова ОВА.

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За його словами, ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні.

Нагадаємо

Ворог зранку атакував авіацією Берислав, скинувши на місто чотири бомби. Окупант влучив у житловий будинок та будівлю житлово-експлуатаційної контори.