Окупанти ще раз вдарили по Херсону: загинули двоє чоловіків та жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Окупанти знову атакували Дніпровський район Херсона. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка, передає УНН.
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"російська армія знову атакувала Дніпровський район Херсона.
За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка", - повідомив голова ОВА.
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За його словами, ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні.
Нагадаємо
Ворог зранку атакував авіацією Берислав, скинувши на місто чотири бомби. Окупант влучив у житловий будинок та будівлю житлово-експлуатаційної контори.