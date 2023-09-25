Оккупанты еще раз ударили по Херсону: погибли двое мужчин и женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Оккупанты снова атаковали Днепровский район Херсона. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина, передает УНН.
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"российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона.
По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина", - сообщил глава ОВА.
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По его словам, еще три человека – травмированы. Их доставили в больницу.
Напомним
Враг утром атаковал авиацией Берислав, сбросив на город четыре бомбы. Оккупант попал в жилой дом и здание жилищно-эксплуатационной конторы.