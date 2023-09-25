Ворог скинув авіабомби на Берислав. Є загиблі і травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Ворог зранку атакував авіацією Берислав, скинувши на місто чотири бомби. Окупант влучив у житловий будинок та інфраструктурний об'єкт. Інформація уточнюється, проте вже відомо принаймні про одного загиблого та кількох постраждалих, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Зранку російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформація уточнюється", - написав Прокудін.
Доповнення
Російські війська за минулу добу 87 разів обстріляли Херсонську області, уночі вдарили по Херсону, а під ранок - по селах Ольгівка та Львове, відомо про двох загиблих та 11 поранених за добу.
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