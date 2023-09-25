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Ворог скинув авіабомби на Берислав. Є загиблі і травмовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Ворог зранку атакував авіацією Берислав, скинувши на місто чотири бомби. Окупант влучив у житловий будинок та інфраструктурний об'єкт. Інформація уточнюється, проте вже відомо принаймні про одного загиблого та кількох постраждалих, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Зранку російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформація уточнюється", - написав Прокудін.

Доповнення

Російські війська за минулу добу 87 разів обстріляли Херсонську області, уночі вдарили по Херсону, а під ранок - по селах Ольгівка та Львове, відомо про двох загиблих та 11 поранених за добу.

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