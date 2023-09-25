Окупанти готують мобілізацію на півдні – Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На тимчасово окупованих землях півдня України триває мобілізаційна підготовка до лав ворожої армії. Зокрема наразі росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів ТОТ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.
Водночас у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на «тимчасовий облік» у новостворених «військових комісаріатах».
Також, місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на «військовий облік».
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