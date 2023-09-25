Окупанти готують мобілізацію на півдні – Центр нацспротиву

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Зазначається, що окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

Водночас у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на «тимчасовий облік» у новостворених «військових комісаріатах».

Також, місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на «військовий облік».

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