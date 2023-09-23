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росія прислала диверсантів на "навчання" до північного кордону - Центр спротиву

росія прислала диверсантів на "навчання" до північного кордону - Центр спротиву

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Окупанти планують диверсії на північному кордоні. Російські військові проходять навчання в прикордонних районах Харківської та Сумської областей, передає УНН з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву. 

Цитата

“росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України. В район російського міста грайворона (білгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення гу гш зс рф. Їх задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України”, - ідеться у повідомлені.

У ЦНС зазначили, що "по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України".

"Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому “іспит складуть” не всі", - додали у ЦНС.

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