Наєв дав доручення посилити безпеку та контроль на Сумському напрямку

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наказав підвищити безпеку цивільного населення та ефективність системи ППО на Сумському напрямку. Про це він сказав під час зустрічі з командиром угруповання, особовим складом на командних пунктах бригад та окремих батальйонів, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Наєва.