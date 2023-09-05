Наєв дав доручення посилити безпеку та контроль на Сумському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наказав підвищити безпеку цивільного населення та ефективність системи ППО на Сумському напрямку. Про це він сказав під час зустрічі з командиром угруповання, особовим складом на командних пунктах бригад та окремих батальйонів, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Наєва.
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«Чітко визначив усім головні завдання: перше – підвищення безпеки цивільного населення, друге – недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку, третє – будь-які засоби повітряного нападу, що рухаються Сумщиною, мають збиватись. Ефективність системи ППО має бути підвищена»,- заявив Наєв.
За його словами, командири чітко усвідомили поставлені завдання.
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