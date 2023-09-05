Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев приказал повысить безопасность гражданского населения и эффективность системы ПВО на Сумском направлении. Об этом он сказал во время встречи с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Наева.
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«Четко определил всем главные задачи: первое – повышение безопасности гражданского населения, второе – недопущение действий диверсионно-разведывательных сил на этом направлении, третье – любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумщине, должны сбиваться. Эффективность системы ПВО должна быть повышена», - заявил Наев.
По его словам, командиры четко осознали поставленные задачи.
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