Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев приказал повысить безопасность гражданского населения и эффективность системы ПВО на Сумском направлении. Об этом он сказал во время встречи с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Наева.