Шпигував за Силами оборони на північному кордоні з рф: правоохоронці затримали агента на Сумщині

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Агент, житель Шосткинського району Сумської області, був завербований російською спецслужбою ще до початку повномасштабної війни в Україні. Він збирав інформацію про розташування українських військових об'єктів у прикордонних районах, фотографував і знімав відео, а потім переправляв ці дані ворогу через месенджер.

Окрім того, чоловік регулярно виїжджав на територію росії, щоб контрабандою перевозити товари та зустрічатися з представниками ворожої спецслужби.

Зазначається, що правоохоронці затримали агента під час спроби передачі інформації про українські війська.

При обшуку його помешкання та автомобіля було виявлено мобільні телефони, які містили докази його співпраці з росією.

Шпигуну було повідомлено про підозру в державній зраді та контрабанді. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

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