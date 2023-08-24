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Допомагав у підготовці обстрілів київських ТЕЦ - СБУ затримала поплічника ворожої розвідки

Допомагав у підготовці обстрілів київських ТЕЦ - СБУ затримала поплічника ворожої розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня УНН. Служба безпеки затримала російського агента, який допомагав росіянам планувати теракти на столичних ТЕЦ під час опалювального сезону, про це пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки провела на Київщині багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу зс рф, відомого як гру.

Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

Але насправді він використовував цю «тему» як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських «прильотів» по українських об’єктах критичної інфраструктури.

Насамперед його цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському «куратору» – кадровому співробітнику російського гру.

Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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