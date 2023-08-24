Помогал в подготовке обстрелов киевских ТЭЦ - СБУ задержала пособника вражеской разведки

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа УНН. Служба безопасности задержала российского агента, который помогал россиянам планировать теракты на столичных ТЭЦ во время отопительного сезона, об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности провела на Киевщине многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент главного управления генштаба вс рф, известный как гру.

Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

Но на самом деле он использовал эту «тему» как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских «прилетов» по украинским объектам критической инфраструктуры.

Прежде всего его интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакованных агрессором электростанций в Киеве.

Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому «куратору» – кадровому сотруднику российского гру.

Разведывательная информация была нужна для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его проживания в одном из поселков Киевской области.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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