На Хмельниччині СБУ викрила російського шпигуна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. СБУ у Хмельницькій області викрила чергового російського прибічника, про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.
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За даними слідства, колишній військовий рф, після виходу на пенсію переїхав в Україну, отримав громадянство і оселився в Кам’янець-Подільському районі.
Однак чоловік виявився палким прихильником «руского міра»
На власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі підозрюваний регулярно поширював деструктив і кремлівську пропаганду, виправдовував збройну агресію рф та героїзував російських загарбників.
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«Агітатор захоплювався Сталіним, цитував Кадирова та стверджував, що «росія обов’язково переможе в «СВО». У поширених ним дописах, українці називались «потомками нацистів», а Крим – «ісконно русской» територією», - йдеться в повідомленні СБУ.
Як додають в СБУ, чоловік переконував, що росія нібито «має право на будь-які заходи, включаючи воєнні, проти Німеччини, Угорщини, Австрії, Румунії, Болгарії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Латвії, Естонії, Литви та України за спроби відродити нацизм».
Наразі фігуранту повідомлено про підозру.
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