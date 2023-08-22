Надурила понад 500 родин: затримано шахрайку, яка обіцяла за гроші допомогти розшукати військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Миколаївщині правоохоронці затримали шахрайку, яка прикидалась фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців. Зловмисниця надурила більше ніж півтисячі родин бійців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Повідомляється, що затримана обіцяла рідним українських захисників відшукати їх та надати їм інформацію про місцеперебування та фізичний стан бійців. За інформацію про одного військового вона просила до 7 тис. грн.
Але одразу після отримання суми зловмисниця «обривала» комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про захисників.
Затримала створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою «Пошук зниклих» та «Повертайся живим».
Там вона пропонувала свої «детективні послуги» та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення «поточних» питань з пошуку зниклих.
Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.
Зловмисниця ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн, зазначили в СБУ.
Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.
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