Обманула более 500 семей: задержана мошенница, которая обещала за деньги помочь разыскать военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На Николаевщине правоохранители задержали мошенницу, которая притворялась специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов. Злоумышленница обманула более полутысячи семей бойцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Сообщается, что задержанная обещала родным украинских защитников отыскать их и предоставить им информацию о местонахождении и физическом состоянии бойцов. За информацию об одном военном она просила до 7 тыс. грн.
Но сразу после получения суммы злоумышленница «обрывала» коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации о защитниках.
Задержала создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием «Поиск пропавших» и «Возвращайся живым».
Там она предлагала свои «детективные услуги» и указывала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения «текущих» вопросов по поиску пропавших.
Сотрудники СБУ задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.
Злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн, отметили в СБУ.
Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла.
Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взято под стражу.
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