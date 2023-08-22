В Хмельницкой области СБУ разоблачила российского шпиона
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. СБУ в Хмельницкой области разоблачила очередного российского сторонника, об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, бывший военный рф, после выхода на пенсию переехал в Украину, получил гражданство и поселился в Каменец-Подольском районе.
Однако мужчина оказался ярым сторонником «русского мира»
На собственной странице в запрещенной в Украине соцсети подозреваемый регулярно распространял деструктив и кремлевскую пропаганду, оправдывал вооруженную агрессию рф и героизировал российских захватчиков.
Цитата
«Агитатор восхищался Сталиным, цитировал Кадырова и утверждал, что «россия обязательно победит в «СВО». В распространенных им сообщениях, украинцы назывались «потомками нацистов», а Крым – «исконно русской» территорией», - говорится в сообщении СБУ.
Как добавляют в СБУ, мужчина убеждал, что россия якобы «имеет право на любые меры, включая военные, против Германии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины за попытки возродить нацизм».
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении.
Напомним
На Николаевщине правоохранители задержали мошенницу, которая притворялась специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов. Злоумышленница обманула более полутысячи семей бойцов.