Шпионил за Силами обороны на северной границе с рф: правоохранители задержали агента на Сумщине

Детали

Агент, житель Шосткинского района Сумской области, был завербован российской спецслужбой еще до начала полномасштабной войны в Украине. Он собирал информацию о расположении украинских военных объектов в приграничных районах, фотографировал и снимал видео, а затем переправлял эти данные врагу через мессенджер.

Кроме того, мужчина регулярно выезжал на территорию россии, чтобы контрабандой перевозить товары и встречаться с представителями вражеской спецслужбы.

Отмечается, что правоохранители задержали агента при попытке передачи информации об украинских войсках.

При обыске его дома и автомобиля были обнаружены мобильные телефоны, которые содержали доказательства его сотрудничества с россией.

Шпиону было сообщено о подозрении в государственной измене и контрабанде. Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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