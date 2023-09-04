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Шпионил за Силами обороны на северной границе с рф: правоохранители задержали агента на Сумщине

Шпионил за Силами обороны на северной границе с рф: правоохранители задержали агента на Сумщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. На Сумщине правоохранители задержали агента российской федеральной службы безопасности, который шпионил за силами обороны Украины на северной границе страны. Также соратник оккупантов осуществлял перевозки контрабандного товара на территорию рф, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Агент, житель Шосткинского района Сумской области, был завербован российской спецслужбой еще до начала полномасштабной войны в Украине. Он собирал информацию о расположении украинских военных объектов в приграничных районах, фотографировал и снимал видео, а затем переправлял эти данные врагу через мессенджер.

Кроме того, мужчина регулярно выезжал на территорию россии, чтобы контрабандой перевозить товары и встречаться с представителями вражеской спецслужбы.

Отмечается, что правоохранители задержали агента при попытке передачи информации об украинских войсках.

При обыске его дома и автомобиля были обнаружены мобильные телефоны, которые содержали доказательства его сотрудничества с россией.

Шпиону было сообщено о подозрении в государственной измене и контрабанде. Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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