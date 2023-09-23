россия прислала диверсантов на "учения" к северной границе - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Оккупанты планируют диверсии на северной границе. Российские военные проходят учения в приграничных районах Харьковской и Сумской областей, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.
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“россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины. В район российского города грайворона (белгородская область) прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения гу гш вс рф. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины”, - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что "по факту россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины".
"Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому “экзамен сдадут” не все", - добавили в ЦНС.
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