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россия прислала диверсантов на "учения" к северной границе - Центр сопротивления

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Оккупанты планируют диверсии на северной границе. Российские военные проходят учения в приграничных районах Харьковской и Сумской областей, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления. 

Цитата

“россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины. В район российского города грайворона (белгородская область) прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения гу гш вс рф. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины”, - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что "по факту россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины".

"Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому “экзамен сдадут” не все", - добавили в ЦНС.

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