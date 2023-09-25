Оккупанты готовят мобилизацию на юге - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На временно оккупированных землях юга Украины продолжается мобилизационная подготовка в ряды вражеской армии. В частности сейчас россияне формируют систему воинского учета призывников, военнообязанных из числа жителей ВОТ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты создали так называемые «федеральные комиссариаты» на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.
В то же время в своих пропагандистских телеграм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями к местному населению призывного возраста и военнообязанным предоставлять личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на «временный учет» во вновь созданных «военных комиссариатах».
Также, местным жителям регулярно поступают повестки с требованиями явиться в местный орган РОА для постановки на «воинский учет».
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