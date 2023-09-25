Херсон уночі зазнав ворожого обстрілу, за добу по області 87 ударів, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу 87 разів обстріляли Херсонську області, уночі вдарили по Херсону, а під ранок - по селах Ольгівка та Львове, відомо про двох загиблих та 11 поранених за добу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди", - написав Прокудін у Telegram.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - зазначив голова ОВА.
"Сьогодні о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 05:00 армія рф вдарила з авіації по населених пунктах - Ольгівка та Львове", - вказав Прокудін.
Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
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