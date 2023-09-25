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Херсон уночі зазнав ворожого обстрілу, за добу по області 87 ударів, є жертви

Київ • УНН

 • 141958 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу 87 разів обстріляли Херсонську області, уночі вдарили по Херсону, а під ранок - по селах Ольгівка та Львове, відомо про двох загиблих та 11 поранених за добу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди", - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

"Сьогодні о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 05:00 армія рф вдарила з авіації по населених пунктах - Ольгівка та Львове", - вказав Прокудін.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

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