Херсон ночью подвергся вражескому обстрелу, за сутки по области 87 ударов, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 87 раз обстреляли Херсонскую области, ночью ударили по Херсону, а под утро - по селам Ольговка и Львово, известно о двух погибших и 11 раненых за сутки, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебных заведений, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и сооружения заводов в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.
"Сегодня в 01:00 враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения. Около 05:00 армия рф ударила из авиации по населенным пунктам - Ольговка и Львово", - указал Прокудин.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
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