Ворог скинув на Херсон дві авіабомби: однією поцілили по промзоні, а іншою - по цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Окупанти завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі, передає УНН.
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"Армія рф завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", - написав у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
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Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ворог скинув на місто дві авіабомби.
"Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.
Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - додав Прокудін.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. Вже відомо про шістьох постраждалих.