Враг сбросил на Херсон две авиабомбы: одной попали по промзоне, а другой - по гражданской инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Оккупанты нанесли по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, попали по промзоне и по гражданской инфраструктуре, передает УНН.
Цитата
"Армия рф нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Детали
Впоследствии глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что враг сбросил на город две авиабомбы.
"Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой — по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил Прокудин.
Напомним
Как сообщал УНН, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона. Уже известно о шести пострадавших.