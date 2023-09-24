Росіяни з артилерії обстріляли Херсон: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. Вже відомо про шістьох постраждалих. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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“Щойно противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного району Херсона. Внаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Інформація уточнюється”, зазначив голова МВА.
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