Россияне из артиллерии обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. российские оккупанты из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона. Уже известно о шести пострадавших. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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“Только что противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона. Вследствие нанесенных вражеских ударов повреждены частные дома херсонцев. Уже известно о по меньшей мере шести пострадавших. Информация уточняется”, отметил председатель МВА.
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