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Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло дві людини, ще трьох поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсонщину. Загинуло двоє людей. Травмовано поліцейського, також ушкодження отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Армія рф вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється. Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка”, — написав Прокудін.

За його словами, усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

“Ще один авіаудар — по селу Львове. Загинув чоловік 67 років”, — зазначив Прокудін.

Доповнення

З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей. За останні чотири дні безкоштовною евакуацією скористалися 26 дітей.

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