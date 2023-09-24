Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло дві людини, ще трьох поранено

Цитата

“Армія рф вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється. Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка”, — написав Прокудін.

За його словами, усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

“Ще один авіаудар — по селу Львове. Загинув чоловік 67 років”, — зазначив Прокудін.

Доповнення

З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей. За останні чотири дні безкоштовною евакуацією скористалися 26 дітей.