Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло дві людини, ще трьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсонщину. Загинуло двоє людей. Травмовано поліцейського, також ушкодження отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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“Армія рф вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється. Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка”, — написав Прокудін.
За його словами, усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
“Ще один авіаудар — по селу Львове. Загинув чоловік 67 років”, — зазначив Прокудін.
Доповнення
З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей. За останні чотири дні безкоштовною евакуацією скористалися 26 дітей.