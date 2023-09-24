Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли два человека, еще трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Погибли два человека. Травмирован полицейский, также повреждения получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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“Армия рф ударила из авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Ее личность устанавливается. Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина”, — написал Прокудин.
По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
“Еще один авиаудар — по селу Львове. Погиб мужчина 67 лет”, — отметил Прокудин.
Дополнение
Из Херсона ежедневно выезжают около 100 человек. За последние четыре дня бесплатной эвакуацией воспользовались 26 детей.