Враг сбросил авиабомбы на Берислав. Есть погибшие и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Враг утром атаковал авиацией Берислав, сбросив на город четыре бомбы. Оккупант попал в жилой дом и инфраструктурный объект. Информация уточняется, однако уже известно по крайней мере об одном погибшем и нескольких пострадавших, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Утром российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом. Информация уточняется", - написал Прокудин.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки 87 раз обстреляли Херсонскую области, ночью ударили по Херсону, а под утро - по селам Ольговка и Львовское, известно о двух погибших и 11 раненых за сутки.
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