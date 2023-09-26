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Оккупанты атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Россияне обстреляли Херсонскую область в ночь с понедельника на вторник, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

В понедельник около 21-й под удар попала Киселевка. В результате ударов травмированы четыре человека: двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им была оказана помощь на месте.

Еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

На рассвете оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно известно, что пострадал человек. 

Также из авиации враг ударил по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются.

Напомним

Оккупанты снова атаковали Днепровский район Херсона. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина.

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