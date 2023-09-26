россияне утром атаковали Херсон, за сутки по области почти сотня ударов и шесть жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область, утром атаковали Херсон, за сутки шесть человек погибли, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, ВКС, авиации и БПЛА, одних из них - ракетный", - сообщил Прокудин в Telegram.
Детали
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения", - указал глава ОВА.
"Сегодня в 05:00 утра враг ударил из авиации по Ольговке. Около 07:00 утра армия рф обстреляла Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал Прокудин.
Дополнение
В результате обстрелов Херсонской области в ночь на 26 сентября известно о по меньшей мере 5 пострадавших.