Враг атаковал жилые кварталы в Херсоне: три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Враг в очередной раз за день атакует Херсон. Под огнем оказались жилые кварталы в Херсоне. Как сообщили в Херсонской ОВА, три человека получили ранения, передает УНН.
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"Около 15:10 под огнем российских войск оказались жилые кварталы города. Ранения получили три человека", - сообщили в ОВА.
Детали
По данным ОВА, в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 52-летнюю женщину, которая на момент обстрела находилась возле собственного дома.
Двум мужчинам, 40 и 79 лет, медицинскую помощь оказали на месте.
Напомним
Российские войска за минувшие сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область, утром атаковали Херсон, за сутки шесть человек погибли.