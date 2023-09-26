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Враг атаковал жилые кварталы в Херсоне: три человека ранены

Киев • УНН

 • 160986 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Враг в очередной раз за день атакует Херсон. Под огнем оказались жилые кварталы в Херсоне. Как сообщили в Херсонской ОВА, три человека получили ранения, передает УНН.

Цитата

"Около 15:10 под огнем российских войск оказались жилые кварталы города. Ранения получили три человека", - сообщили в ОВА.

Детали

По данным ОВА, в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 52-летнюю женщину, которая на момент обстрела находилась возле собственного дома.

Двум мужчинам, 40 и 79 лет, медицинскую помощь оказали на месте.

Напомним

Российские войска за минувшие сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область, утром атаковали Херсон, за сутки шесть человек погибли.

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