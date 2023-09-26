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Российская авиация вечером атаковала больницу в Бериславе - Херсонская ОВА

Российская авиация вечером атаковала больницу в Бериславе - Херсонская ОВА

Киев • УНН

 • 190994 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские захватчики вечером обстреляли из авиации больницу в Бериславе, что в Херсонской области. О последствиях атаки сообщила пресс-служба ОВА, передает УНН.

Цитата

“российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе!” — сообщили в ОВА.

Детали

По данным местных властей из-за попадания российской КАБ в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная. А также гаражные, хозяйственные и складские помещения.

Информация о других разрушениях и пострадавших пока уточняется.

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Добавим

Кроме того, по информации Херсонской ОГА, в этот же вечер вблизи села Калиновское на мине, оставленной россиянами, подорвался 44-летний мужчина. У него ранения ног.

Жителей Херсонщины призывают ни при каких обстоятельствах не посещайте места, которые еще не обследовали саперы. Ведь в регионе остается высокий уровень минной опасности.

Напомним

Ранее УНН писал, что враг в очередной раз за день атаковал Херсон. Под огнем оказались жилые кварталы областного центра. Как сообщили в Херсонской ОВА, во время последней атаки ранения получили три человека.

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