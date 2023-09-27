Россияне попали по Херсонщине 119 раз: 12 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские оккупанты в течение вторника совершили 119 обстрелов Херсонской области, в результате чего 12 человек были травмированы. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них - ракетные", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе.
Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.
Также в среду в 05:00 армия рф ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района.
Напомним
Российские захватчики вечером обстреляли из авиации больницу в Бериславе, что в Херсонской области. В результате удара в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная. А также гаражные, хозяйственные и складские помещения.