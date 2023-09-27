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Россияне попали по Херсонщине 119 раз: 12 человек пострадали

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские оккупанты в течение вторника совершили 119 обстрелов Херсонской области, в результате чего 12 человек были травмированы. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них - ракетные", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе.

Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.

Также в среду в 05:00 армия рф ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района.

Напомним

Российские захватчики вечером обстреляли из авиации больницу в Бериславе, что в Херсонской области. В результате удара в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная. А также гаражные, хозяйственные и складские помещения.

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