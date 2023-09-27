Жителей левобережья Херсонщины призвали эвакуироваться из-за опасности со стороны рф

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. россияне используют жителей временно оккупированных территорий Херсонщины как "живой щит", для безопасности людям необходимо эвакуироваться из общин, находящихся на линии огня. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

“Крайне необходимо позаботиться о собственной безопасности. Оккупационные войска используют вас как "живой щит". Ставят артиллерию между домами, обустраивают склады с боеприпасами и огневые позиции в жилых кварталах, перегоняют военную технику между автомобилей с гражданскими, ”, – сказал глава ОВА.

Прокудин отметил, что оккупанты используют подлую тактику, ведь знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом.

Если вы имеете возможность эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, временно покиньте громады, находящиеся на линии огня”, -заявил глава области.

Тем, кто эвакуировался, можно будет позвонить за помощью в контактный центр ОВА: 0 800 101 102.

Дополнение

Российские оккупанты в течение вторника совершили 119 обстрелов Херсонской области, в результате чего 12 человек были травмированы.

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