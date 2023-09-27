На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб тракторист
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Херсонской области в результате взрыва российской мины погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
61-летний мужчина работал в поле, вблизи села Новоберислав. Там он наткнулся на российскую мину, которая сдетонировала.
Местный житель получил смертельные ранения.
«Многие поля Херсонщины – заминированы. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности, не находитесь в местах, которые еще не обследовали саперы», - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителей левобережья Херсонщины призвали эвакуироваться из-за опасности со стороны рф
Дополнение
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 432 тысячи 340 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 095 единиц авиационных бомб. Обследована территория площадью более 96 тысяч 015 гектар.