Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УН. Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр внутренних дел Хорватии Давор Баженович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.
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Юлия Свириденко подчеркнула, что прежде всего для Украины будет полезным опыт Хорватии в части организации и модерации разминирования.
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«Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной. Летом украинские и хорватские производители договорились о локализации в Украине производства таких машин. Сегодня мы усиливаем взаимодействие. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в сфере разминирования, производителей обеих стран. Сотрудничества, конечной целью которого является очищение территории Украины от мин, обеспечение безопасности украинцев, восстановление и развитие нашего государства», - отметила Юлия Свириденко.
Отмечается, что направления сотрудничества, предусмотренные соглашением, являются составляющими стратегии противоминной деятельности, над проектом которой работает Украина. Поэтому соглашение - очень практичный и предметный документ, работа в рамках которого начнется немедленно.
дополнение
Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере разминирования предусматривает сотрудничество, в частности, по следующим направлениям:
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- мероприятия нетехнического и технического обследования, разминирования, очистки территорий;
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- обучение населения рискам, связанным со взрывоопасными предметами, оказание помощи пострадавшим от мин;
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- разработка нормативно-правовой базы и стандартных процедур в сфере противоминной деятельности;
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- тренинги для специалистов, обмен опытом среди экспертов, преподавателей по подготовке специалистов по разминированию, передача экспертных знаний и лучших практик;
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- обмен знаниями и опытом по развитию возможностей по производству средств защиты, оборудования для поиска мин и разминирования, в сфере подготовки и сертификации минно-поисковых собак;
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- содействие обмену опытом по практическому использованию оборудования, используемого в сфере разминирования.
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