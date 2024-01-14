"Дронів буде більше. Готуємо новини щодо ППО", – Зеленський у вечірньому зверненні

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей, адже є нові пакети підтримки для українських воїнів. Також — є домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, зокрема – дронів. Також Україна готує хороші новини щодо ППО. Про це сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії наголосив глава держави.

Він нагалав, що сьогодні у Швейцарії відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру. Це четверта така зустріч на якій представлені понад 80 держав та міжнародних організацій. Там представлені не тільки партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії.

Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею й жорстокістю нав'язати якийсь інший, хижацький світовий порядок – без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість – впевненість убивць – ми зараз усі разом зменшуємо. Кожною зустріччю – заради нормального міжнародного права. Постійним розширенням нашої міжнародної роботи – на нові регіони, на нові держави. Новими домовленостями заради більшої безпеки. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами наголосив Зеленський.

Доповнення

Також є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України – почали перемовини з Румунією. Це вже девʼята держава, із якою Україна веде таку двосторонню роботу. Доєдналися всі держави "Великої сімки", Нідерланди та Румунія.

Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди сказав глава держави.

Робочий візит Зеленського до Швейцарії, де він виступатиме у Давосі, почнеться 15 січня