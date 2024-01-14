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"Дронів буде більше. Готуємо новини щодо ППО", – Зеленський у вечірньому зверненні

Київ • УНН

 • 66673 перегляди

Зеленський повідомив про нові угоди щодо виробництва зброї, зокрема безпілотників, посилення обороноздатності України та глобальну підтримку проти російської агресії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей, адже є нові пакети підтримки для українських воїнів. Також — є домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, зокрема – дронів. Також Україна готує хороші новини щодо ППО. Про це сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії 

наголосив глава держави. 

Він нагалав, що сьогодні у Швейцарії відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру. Це четверта така зустріч на якій представлені понад 80 держав та міжнародних організацій. Там представлені не тільки партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії.

Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею й жорстокістю нав'язати якийсь інший, хижацький світовий порядок – без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість – впевненість убивць – ми зараз усі разом зменшуємо. Кожною зустріччю – заради нормального міжнародного права. Постійним розширенням нашої міжнародної роботи – на нові регіони, на нові держави. Новими домовленостями заради більшої безпеки. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами

наголосив Зеленський.

Доповнення

Також є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України – почали перемовини з Румунією. Це вже девʼята держава, із якою Україна веде таку двосторонню роботу. Доєдналися всі держави "Великої сімки", Нідерланди та Румунія.

Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди

сказав глава держави.

Робочий візит Зеленського до Швейцарії, де він виступатиме у Давосі, почнеться 15 січня14.01.24, 20:36 • 38501 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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