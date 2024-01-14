Робочий візит Зеленського до Швейцарії, де він виступатиме у Давосі, почнеться 15 січня

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації. Про це повідомив Офіс президента, передає УНН.

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Повідомляється, що у межах візиту Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Крім того, Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо

16 січня Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня. Його виступ пройде у рамках панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

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