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Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі в Давосі: відома дата

Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі в Давосі: відома дата

Київ • УНН

 • 41574 перегляди

Президент України Зеленський виступить на Давоському форумі 16 січня з промовою про безпеку в розділеному світі.

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня. Його очний виступ анонсували на сайті форуму, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що 16 січня Зеленський особисто виступить зі спеціальним зверненням на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом з Президентом України у заході братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

Доповнення

Видання Tages-Anzeiger раніше повідомляло, що у швейцарському Берні готуються до візиту президента Зеленського. Попри війну український президент планує відвідати Швейцарію вже наступного тижня.

Дотиснемо до результату: Зеленський позитивно дивиться на можливість отримати допомогу від США12.01.24, 19:23 • 29486 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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