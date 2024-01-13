Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі в Давосі: відома дата
Київ • УНН
Президент України Зеленський виступить на Давоському форумі 16 січня з промовою про безпеку в розділеному світі.
Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня. Його очний виступ анонсували на сайті форуму, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що 16 січня Зеленський особисто виступить зі спеціальним зверненням на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".
Разом з Президентом України у заході братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.
Доповнення
Видання Tages-Anzeiger раніше повідомляло, що у швейцарському Берні готуються до візиту президента Зеленського. Попри війну український президент планує відвідати Швейцарію вже наступного тижня.
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