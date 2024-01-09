Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня – ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Зеленський планує відвідати Швейцарію, можливо, виступити на Давоському форумі та зустрітися зі швейцарськими лідерами.
У швейцарському Берні готуються до візиту президента Зеленського. Попри війну український президент планує відвідати Швейцарію вже наступного тижня. Про це пише видання Tages-Anzeiger, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Зеленський може взяти участь у міжнародному форумі у Давосі. Його візит може тривати щонайменше два дні.
Джерела також зазначають, що Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться з 15 по 19 січня.
Також президент України планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі у понеділок, 15 січня. Про це говорять кілька незалежних джерел видання, знайомих із планами візиту.
Декілька людей із федеральної адміністрації Швейцарії зазначають, що запланований візит Зеленського, ймовірно, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. За їхніми словами, поїздка також залежатиме від воєнної ситуації. Остаточне рішення про те, чи приїде Зеленський у Давос та Берн, схоже, ще не ухвалено.
За даними видання, президент України може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.
Швейцарська компанія поставить 60 машин для розмінування в Україну до середини 2024 року12.12.23, 17:01 • 33036 переглядiв