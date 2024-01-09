Зеленский планирует визит в Швейцарию на следующей неделе - СМИ

В швейцарском Берне готовятся к визиту президента Зеленского. Несмотря на войну украинский президент планирует посетить Швейцарию уже на следующей неделе. Об этом пишет издание Tages-Anzeiger, передает УНН.

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Отмечается, что Зеленский может принять участие в международном форуме в Давосе. Его визит может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 15 по 19 января.

Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом говорят несколько независимых источников издания, знакомых с планами визита.

Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что запланированный визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

По данным издания, президент Украины может встретиться с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.

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