Швейцарская компания поставит 60 машин для разминирования в Украину до середины 2024 года

Саммит ЕС будет очень не простой, много дискуссий не только по украинскому вопросу - МИД

На саммите ЕС будут обсуждаться пять ключевых вопросов, связанных с Украиной, таких как переговоры о членстве в ЕС и финансовой поддержке, в условиях интенсивной и креативной дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что саммит будет сложным из-за юридических и политических сложностей различных вопросов.