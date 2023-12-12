Швейцарская компания поставит 60 машин для разминирования в Украину до середины 2024 года

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Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
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Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

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