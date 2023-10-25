В Україні з 1 січня планують запустити ринок з розмінування через Prozorro
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З 1 січня в Україні планують запустити ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України, передає кореспондент УНН.
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«Ми сподіваємося, що у нас до кінця року буде проголосований бюджет і з 1 січня запрацює ринок по розмінуванню. Аграрії зможуть заходити на Prozorro, виставляти ділянку землі й купувати послугу з розмінування, ми як держава будемо частково компенсувати вартість грошей по розмінуванню й тим самим активізуючи попит на ці послуги й активізуючи прихід нових приватних операторів на цей ринок», - сказала Свириденко.
Доповнення
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема розробляють механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування.
Шмигаль заявляв, що наразі гуманітарне розмінування України є одним із пріоритетних напрямків, так, як потенційно замінованими є 30% територій.